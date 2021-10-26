"Укрзализныця" сменила руководство: Кто временно будет стоять у руля

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Так, председателем правления компании назначен Александр Камышин

Кабинет министров Украины уволил бывших членов правления "Укрзализныци" и назначил новых до избрания наблюдательного совета. Об этом говорилось в постановлении правительства от 25 октября 2021 года.

Как отмечается, председателем правления компании назначен Александр Камышин, который возглавлял компанию в статусе "и. о." с августа. А до 2019 года он был топменеджером в SCM Рината Ахметова, впоследствии – советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Также членами правления было назначено:

Григория Бойко: директор по инженерно-техническому обеспечению УЗ;

Евгения Лященко: был директором "Медиа Группы Украина", входящей в SCM Ахметова. С назначением Камышина работал его внештатным советником;

Ореста Логунова: директор публичных закупок в "Нафтогазе" с 2017 года, до этого три года работал директором по логистике в ДТЭК Рината Ахметова и четыре – директором по логистике и закупкам Арселормиттал;

Александра Перцовского: глава пассажирской вертикали в УЗ с 2020 года, бывший заместитель директора Укрпочты;

Романа Черницкого: железнодорожник с начала 90-х. Последние годы был директором по инфраструктуре Укрзализныци.

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При этом, такой состав правления назначен лишь временно. Постоянное правление УЗ получит после избрания наблюдательного совета, вносящего представление в Кабмин (единственный акционер компании). В то же время произойти это должно не позднее 31 декабря 2021 года.

Кроме этого, правительство освободило от должностей членов правления Буреша Франтишека, Ивана Синякова и Ивана Юрика.

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Напомним, что ранее Кабинет министров Украины не продлил контракты с председателем наблюдательного совета "Укрзализныци" и тремя ее членами. Они сложили полномочия 21 сентября.