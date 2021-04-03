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"Укрзализныця" с 9 апреля запускает поезд между Харьковом и Мариуполем

Укрзализныця

Из Харькова поезд будет отправляться каждый понедельник, среду и пятницу, а из Мариуполя - каждый вторник, четверг и воскресенье

АО "Укрзализныця" заявило о возобновлении курсирования поезда №77/78 между Харьковом и Мариуполем. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Согласно сообщению, рейс начнет курсировать с 9 апреля 2021 года. Из Харькова поезд №77/78 будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам. Из Мариуполя отправление каждый вторник, четверг и воскресенье.

"Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполненности. Если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным", - добавили в компании.

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Ранее сообщалось, что из-за многочисленных жалоб пассажиров на грязное и влажное белье, "Укрзализныця" намерена заменить постель в поездах на одноразовую. Однако, в каких именно поездах и когда это произойдет не уточняется.

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