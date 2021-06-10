"Укрзализныця" призвала Усика не нарушать правила и не фотографироваться на путях

Фото из открытых источников

В компании попросили боксера также поберечь нервы машинистов

Укрзализныця попросила боксера Александра Усика не нарушать правила и не фотографироваться на путях. Об этом сообщает пресс-служба компании Facebook.

"Укрзализныце в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на колею ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правил важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов", - говорится в сообщении.

Укрзализныця просила Усика не нарушать правила Фото из открытых источников

В компании призвали Усика больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников и пожелали успешной подготовки к боя с Джошуа.

Укрзализныця попросила Усика не нарушать правила Фото из открытых источников

"Пусть кулаки будут такими же крепкими, как рельсы Укрзализныци", - говорится в пожелании.

Напомним, ранее мы писали, что украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поднялся на 1 место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.