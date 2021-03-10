"Укрзализныця" приостановила движение поездов в красных зонах. Список

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Это касается Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей

"Укрзализныця" приостановила курсирование пригородных и региональных поездов в 4 областях, которые попали в красную зону из-за COVІD-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях ограничения касаются таких пригородных поездов:

№ 6418/6417 Ходоров – Ивано-Франковск – Ходоров;

№ 6425/6426 Стрый – Ивано-Франковск – Стрый;

№ 6431/6434 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,

№ 6437/6438 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск;

№ 6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск;

№ 6403/6404 Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск;

№ 6452/6451 Коломыя – Залещики – Коломыя;

№ 6442/6441 Коломыя – Ворохта – Коломыя;

№ 6472/6471 Коломыя – Вадул-Сирет – Коломыя.

Также приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов – Черновцы – Львов.

В Житомирской области из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом прекратили курсировать региональные поезда №887/888 и №890/889 Коростень – Винница – Коростень и №877/878 Коростень – Житомир. В пределах региона также не разрешается высадка и посадка по таким направлениям:

№ 867 Киев – Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;

№ 868 Жмеринка – Киев по станциям: Белоселье, Чернорудка, Бровки, Попельня;

№ 885 Киев – Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлеевка, Бровки, Чорнорудка, Белоселье, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, в случае неисправности, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

№ 870 Шепетовка – Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, случае неисправности, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чорнорудка, Бровки, Попельня.

Кроме этого, на Закарпатье прекратил курсировать поезд № 821/822 Львов – Ужгород – Львов. Однако, пригородные поезда все еще продолжают доставлять пассажиров к месту назначения.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" готова увеличить количество спецрейсов в области, которые относятся к красной карантинной зоне. В таком случае вагоны будут заполненными лишь на 50%.