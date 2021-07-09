"Укрзализныця" презентовала первую инклюзивную электричку: Маршрут пока неизвестен

Новая электричка имеет вагоны, оборудованные для людей с инвалидностью и для перевозки велосипедов

Инклюзивная электричка Укрзализныця

"Укрзализныця" представила первую модернизированную инклюзивную пригородную электричку и надеется, что в дальнейшем их станет больше. Об этом сообщила пресслужба перевізника.

Согласно сообщению, новая электричка имеет вагоны, оборудованные для людей с инвалидностью. Там есть пандусы, кнопки вызова поездной бригады и места для инвалидных колясок, а все инструкции нанесены шрифтом Брайля.

Инклюзивная электричка Укрзализныця

Кроме того, во время модернизации заменили ряд систем и деталей интерьера, в частности установили крепления для велосипедов. Всего в поезде 10 вагонов и 990 мест.

Инклюзивная электричка Укрзализныця

Как отмечается, модернизация стоила 70,6 млн гривен, в частности на внедрение инклюзивности потратили почти 2,2 миллиона.

До конца 2021 года планируют провести капитальный ремонт еще шести электричек — на это уйдет 300 миллионов гривен.

Инклюзивная электричка Укрзализныця

Также "Укрзализныця" обещает приобрести 37 пассажирских вагонов для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. В частности, речь идет о 20 инклюзивных пассажирских купейных спальных вагонов и 17 купейных.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" из-за многочисленных жалоб пассажиров на грязное и влажное белье, намерено заменить постель в поездах на одноразовую. Одноразовая постель сначала будет в тестовом режиме, однако когда именно - не указывается.