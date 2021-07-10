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"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда рейсов: Названа причина

Фото из открытых источников

Под Киевом поезд сошел с рельсов

В субботу, 10 июля, десять пассажирских поездов задерживаются. Это связано с сходом с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка". Об этом информирует "Укрзализныця" в своем Facebook.

"В связи со сходом с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков — Боярка часть пассажирских поездов Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia направляются с опозданием", - отметили в компании.

Сообщается, что по состоянию на 9: 00 задерживаются следующие рейсы:

№144 Ивано-Франковск-Киев (задержка составила 3 часа);
№142 Львов-Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);
№358 Рахов-Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);
№761 Киев — Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);
№715 Киев-Львов (задержка составила 1 час 25 минут);
№20 Попасная-Киев (задержка составила 1 час);
№50 Трускавец — Киев (задержка составила 1 час 35 минут);
№118 Черновцы-Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);
№10 Мариуполь-Киев (задержка составила 2 часа);
№81 Ужгород-Киев (задержка составила 2 часа);
№106 Одесса-Киев (задержка составила 2 часа);
№281 Геническ — Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);
№30 Ужгород-Киев (задержка составила 1 час).

В компании отмечают, что работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила о возобновление курсирования поезда "Интерсити" между Киевом и Тернополем. Рейс будет курсировать до 31 августа для изучения спроса.

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