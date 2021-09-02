'Укрзализныця" предупредила о задержке рейсов: Названа причина

В Украине задерживается ряд поездов. Причиной сбоя стали сложные погодные условия и технические перебои. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" .

Отмечается, что сейчас задерживаются такие рейсы:

№274 Одесса-Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);

№82 Киев-Ужгород (3 часа 40 минут);

№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);

№49 Киев-Трускавец (2 часа);

№791 Кременчуг-Киев (1 час 40 минут);

№12 Одесса-Львов (1 час 10 минут);

№108 Одесса-Ужгород (1 час);

№38 Запорожье-Киев (1 час);

№26 Одесса-Рахов (40 минут);

№11 Львов-Одесса (40 минут).

В компании призвали следить за обновлением информации.

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщала о задержке поездов в Запорожье. В результате схода четырех вагонов грузового поезда вблизи станции Запорожье-2 пять пассажирских рейсов курсировали по измененному маршруту.