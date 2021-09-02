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'Укрзализныця" предупредила о задержке рейсов: Названа причина

Фото из открытых источников

Сложные погодные условия и технические перебои обусловили неудобства

В Украине задерживается ряд поездов. Причиной сбоя стали сложные погодные условия и технические перебои. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что сейчас задерживаются такие рейсы:

  • №274 Одесса-Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
  • №82 Киев-Ужгород (3 часа 40 минут);
  • №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
  • №49 Киев-Трускавец (2 часа);
  • №791 Кременчуг-Киев (1 час 40 минут);
  • №12 Одесса-Львов (1 час 10 минут);
  • №108 Одесса-Ужгород (1 час);
  • №38 Запорожье-Киев (1 час);
  • №26 Одесса-Рахов (40 минут);
  • №11 Львов-Одесса (40 минут).

В компании призвали следить за обновлением информации.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщала о задержке поездов в Запорожье. В результате схода четырех вагонов грузового поезда вблизи станции Запорожье-2 пять пассажирских рейсов курсировали по измененному маршруту.

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