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"Укрзализныця" предупредила о задержках в движении поездов. Список

www.uz.gov.ua

Максимальное время опоздания составляет более четырех часов

В "Укрзализныце" предупредили, что из-за ухудшения погодных условий в западных регионах задерживается ряд поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании

Как отмечается, из-за непогоды задерживаются такие рейсы: 

  • № 4 Ужгород — Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);
  • № 232 Ивано-Франковск — Геническ (задержка составила 3 часа);
  • № 58 Ковель — Одесса (задержка составила 3 часа);
  • № 8 Черновцы — Киев (задержка составила 2 часа);
  • № 16 Рахов — Харьков (задержка составила 1 час 33 минуты);
  • № 141 Бахмут — Львов (задержка составила 1 час 30 минут);
  • № 98 Ковель — Киев (задержка составила 1 час 24 минуты);

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  • № 243 Киев — Рахов (задержка составила 1 час 16 минут);
  • № 146 Ужгород — Львов (задержка составила 50 минут);
  • № 215 Черкассы — Ужгород (задержка составила 1 час);
  • № 13 Киев — Солотвино (задержка составила 1 час);
  • № 70 Львов — Мариуполь (задержка составила 38 минут);
  • № 29 Киев — Ужгород (задержка составила 1 час);
  • № 49 Киев — Трускавец (задержка составила 1 час);
  • № 82 Киев — Ужгород (задержка составила 54 минуты).

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Напомним, накануне Львов накрыл мощный ливень с градом, в результате чего в городе повалило деревья, авто "утонули в воде", а пешеходы едва могли двигаться по улицам. 

 

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