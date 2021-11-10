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"Укрзализныця" предупредила о задержках ряда поездов: Названа причина

Железнодорожный путь. Фото: pixabay.com

Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1 часа

АО "Укрзализныця" сообщила о возможных задержках поездов в связи с реконструкцией пути на участке Мироновка — им. Тараса Шевченко, передает пресс-служба компании.

"Вниманию пассажиров! В связи с реконструкцией пути возможны задержки поездов. "Укрзализныця" предупреждает о возможных задержках поездов в связи с выполнением работ по реконструкции пути на участке Мироновка — Им. Т. Шевченко. Опоздание поездов ожидается по станциям: Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон. Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1 часа", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что работы должны завершить 12 ноября.

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Напомним, вчера стало известно, что "Укрзализныця" в следующем году передаст пассажирские перевозки в управление немецкой Deutsche Bahn. Сейчас компании реализуют первую фазу совместного сотрудничества - предоставление консультационных услуг.

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