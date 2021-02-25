"Укрзализныця" остановила продажу билетов до Ивано-Франковска, но рейсы не отменяет

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Такое решение приняли, чтобы безопасно вывезти пассажиров по уже приобретенным билетам

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область и обратно, но уже запланированные рейсы не отменяет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 25 февраля Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда, следующие до Ивано-Франковска и обратно, но не отменяет рейсы до региона, чтобы безопасно вывезти пассажиров с уже приобретенными билетами, избежать скопления людей в кассах и предотвратить неконтролируемым неорганизованным перевозкой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все вагоны, которые следуют через зону усиленного карантина проходят тщательную дезинфекцию. А во время путешествий пассажиры должны соблюдать масочный режим.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" отменила и заменила дополнительные рейсы в Ивано-Франковскую область из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Вместо этого были предложены другие доступные направления для путешествий.