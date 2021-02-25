"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд "Интерсити+" к 8 марта

поезд Интерсити

Поезд поедет из столицы в Харьков и в обратном направлении

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд "Интерсити+" сообщением "Киев – Харьков – Киев" во время первых весенних выходных. Об этом сообщила пресслужба перевозчика.

Отмечается, что из Киева поезд отправится 5 и 8 марта, из Харькова – 6 и 9 марта. В частности, поезд №720 Киев – Харьков будет отправляться из столицы в 18:30 и прибуватие в Харьков в 23:39. Остановки будут на станциях Дарница (18:50-18:52), Борисполь (19:06-19:08), Гребенка (20:05-20:07), Лубны (20:27-20:29), Ромодан (20:50-20:52), Миргород (21:09-21:11) и Полтава Киевская (22:02-22:04).

В обратном направлении по маршруту №719 Харьков – Киев отправление из Харькова будет в 05:54, а прибытие в столицу – в 11:11. Поезд также будет делать остановки на станциях Полтава-Киевская (07:34-07:37), Миргород (08:28-08:38), Ромодан (08:56 -08:58), Лубны (09:18-09:20), Гребенка (09:42-09:44), Борисполь (10:39-10:41) и Дарница (10:54-10:56).

Напомним, недавно "Укрзализныця" назначила 8 дополнительных поездов накануне удлиненных выходных до 8 марта. Предполагалось, что большая часть дополнительных поездов отправится в карпатском направлении.

Позже стало известно, что "Укрзализныця" отменила и заменила дополнительные рейсы в Ивано-Франковскую область через спалах коронавірусної инфекции COVID-19. Зато было предложено другие доступные направления для путешествий.