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"Укрзализныця" назначила 8 спецрейсов из двух областей красной зоны

Поезд " Укрзализныци" РБК-Украина

Поездки будут осуществлять в продезинфицированных вагонах и с соблюдением масочного режима

"Укрзализныця" запланировала выполнить восемь специальных рейсов для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть красные зоны в Черновицкой и Закарпатской областях. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Как отмечается, Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения Украины согласовали такие специальные железнодорожные рейсы:

В и из Черновицкой области:

  • №7/8 Киев – Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №136/135 Одесса – Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (рейсы в обратном направлении: 27 марта, 1 и 3 апреля);
  • №117/118 Киев – Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 1 и 4 апреля).

В и из Закарпатской области:

  • №357/358 Киев – Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №13/14 Киев – Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №81/82 Киев – Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №45/46 Ужгород – Лисичанск: 1 и 2 апреля (рейсы в обратном направлении: 3 и 4 апреля);
  • №4/3 Запорожье – Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (рейсы в обратном направлении: 29 марта, 3 и 5 апреля).

При этом добавляется, что продажа билетов на эти рейсы начнется с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

В "Укрзализныце" отметили, что все рейсы будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, прошедших тщательную дезинфекцию.

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Ранее сообщалось, что в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях, действует ограничение на продажу билетов. Также в этих регионах продлен запрет на высадку-посадку пассажиров до 6 апреля включительно.

 

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