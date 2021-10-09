"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины

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В западном направлении назначено шесть дополнительных поездов

АО "Укрзализныця" назначила ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября 15 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Украинцы будут иметь возможность использовать четыре выходных дня подряд для праздничных путешествий", - говорится в публикации.

В частности, в западном направлении назначено шесть дополнительных поездов:

№217/218 Киев — Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова — 14 и 17 октября);

№239/207 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 14 и 17 октября);

№202/201 Ковель — Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№235/236 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода-15 и 17 октября);

№250/249 Чернигов — Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№207/229 Киев — Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода — 17 октября).

В восточном направлении назначены два дополнительных поезда:

№254/253 Киев — Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя — 17 октября);

№124/123 Киев — Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки — 14 и 17 октября).

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В южном направлении назначены четыре дополнительных поезда:

№298/297 Николаев — Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева — 13 октября);

№204/203 Одесса — Киев (из Одессы 12 октября, из Киева — 13 октября);

№298/297 Киев — Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса — Киев (из Одессы 17 октября).

Также три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:

№241/242 Харьков — Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы — 14 и 17 октября);

№168/167 Львов — Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);

№211/212 Киев — Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова — 14 и 17 октября);

Кроме того, на праздничные дни "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса — Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября с Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы — Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продлит маршрут следования поезду № 779/780 Сумы — Киев в Виннице (отправления поезда туда и обратно 14 октября).

Как сообщалось ранее, УЗ ввела в график пассажирских поездов на 2022 год 19 новых поездов и ускорила 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях. График начнет действовать с 12 декабря 2021 года.