"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины
В западном направлении назначено шесть дополнительных поездов
АО "Укрзализныця" назначила ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября 15 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Украинцы будут иметь возможность использовать четыре выходных дня подряд для праздничных путешествий", - говорится в публикации.
В частности, в западном направлении назначено шесть дополнительных поездов:
- №217/218 Киев — Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова — 14 и 17 октября);
- №239/207 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 14 и 17 октября);
- №202/201 Ковель — Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);
- №235/236 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода-15 и 17 октября);
- №250/249 Чернигов — Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);
- №207/229 Киев — Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода — 17 октября).
В восточном направлении назначены два дополнительных поезда:
- №254/253 Киев — Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя — 17 октября);
- №124/123 Киев — Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки — 14 и 17 октября).
В южном направлении назначены четыре дополнительных поезда:
- №298/297 Николаев — Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева — 13 октября);
- №204/203 Одесса — Киев (из Одессы 12 октября, из Киева — 13 октября);
- №298/297 Киев — Херсон (из Киева 18 октября);
- №268/203 Одесса — Киев (из Одессы 17 октября).
Также три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:
- №241/242 Харьков — Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы — 14 и 17 октября);
- №168/167 Львов — Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);
- №211/212 Киев — Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова — 14 и 17 октября);
Кроме того, на праздничные дни "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса — Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября с Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы — Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продлит маршрут следования поезду № 779/780 Сумы — Киев в Виннице (отправления поезда туда и обратно 14 октября).
Как сообщалось ранее, УЗ ввела в график пассажирских поездов на 2022 год 19 новых поездов и ускорила 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях. График начнет действовать с 12 декабря 2021 года.