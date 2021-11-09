"Укрзализныця" намерена проложить отдельную железнодорожную ветку в "Буковель"

Буковель Фото из открытых источников

Согласно договору, финансирование проекта должен взять на себя курорт, а "Укрзализныця" должна разработать предпроектное предложение

АО "Укрзализныця" намерено проложить отдельную железнодорожную ветку длиной 20 км до горнолыжного курорта "Буковель". Об этом говорится в ответе перевозчика на информационный запрос ZAXID.NET.

Как отмечается в ответе УЗ, летом руководство ООО "Буковель" обратилось с просьбой рассмотреть возможность строительства новой железнодорожной ветки до курорта.

Согласно договору, финансирование проекта должен взять на себя курорт, а "Укрзализныця" должна разработать предпроектное предложение. Стоимость строительства и детали проекта разглашать в компании отказались, ссылаясь на коммерческую тайну.

К слову, в октябре этого года директор филиала УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский в комментарии ЦТС заявил, что одним из вариантов строительства ветки к "Буковели" является продолжение железной дороги от станции Татаров.

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Напомним, сегодня стало известно, что "Укрзализныця" в следующем году передаст пассажирские перевозки в управление немецкой Deutsche Bahn. Сейчас компании реализуют первую фазу совместного сотрудничества – предоставление консультационных услуг