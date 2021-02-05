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"Укрзализныця" начала продавать льготные билеты через чат-боты

Фото из открытых источников

Это касается только поездов Интерсити+

С 5 февраля "Укразализныця" разрешила продажу студенческих и детских билетов чат-боты в Viber и Telegram. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика

"Укрзализныця 5 февраля добавила в чат-бот в Viber и Telegram возможность приобретения льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити+", - говорится в сообщении.

Известно, что с начала работы чат-бота общее количество его пользователей достигло 74 тысяч, 80% из которых пользовались чат-ботом в Viber.

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Как отмечается, всего было произведено около 1,2 тыс. билетов, а каждый пятый клиент использовал для оплаты Apple Pay или Google Pay.

Также с 27 января 2021 года в чат-боте стала доступна функция корзины заказов, позволяющая покупать до четырех билетов одновременно.

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Напомним, ранее стало известно, что с марта 2021 года "Укрзализныця" начнет проводить индексацию пассажирских тарифов, поэтому стоимость билетов на внутренние рейсы начнет постепенно увеличиваться. 

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