"Укрзализныця" начала продавать билеты через чат-боты в соцсетях: Как это работает
Херез боты также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника
Пассажирам "Укрзализныци" с 1 октября в официальном чат-боте в соцсетях стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба УЗ в своем Telegram.
Отмечается, что боты доступны по ссылкам: Telegram и Viber.
У них есть следующие функции:
- продажа и возврат билетов;
- заказ питания;
- отображение расписания движения;
- информирование о прибытии, опоздании поезда, номер пути;
- онлайн-табло.
Подчеркивается, что через боты также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.
Для того, чтобы приобрести билет, необходимо:
- активировать чат-бот;
- указать необходимую услугу;
- выбрать из списка или же самостоятельно вписать пункт отправления;
- выбрать пункт назначения;
- указать дату в формате год-месяц-день;
- выбрать вагон и место;
- указать имена пассажиров;
- оплатить билеты.
Напомним, ранее мы писали, что "Укрзализныця" с 5 октября запускает новый региональный поезд №795/796. Он будет курсировать по маршруту Киев – Гайворон (Кировоградская область).