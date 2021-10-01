"Укрзализныця" начала продавать билеты через чат-боты в соцсетях: Как это работает

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Херез боты также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника

Пассажирам "Укрзализныци" с 1 октября в официальном чат-боте в соцсетях стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба УЗ в своем Telegram.

Отмечается, что боты доступны по ссылкам: Telegram и Viber.

У них есть следующие функции:

продажа и возврат билетов;

заказ питания;

отображение расписания движения;

информирование о прибытии, опоздании поезда, номер пути;

онлайн-табло.

Подчеркивается, что через боты также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

Для того, чтобы приобрести билет, необходимо:

активировать чат-бот;

указать необходимую услугу;

выбрать из списка или же самостоятельно вписать пункт отправления;

выбрать пункт назначения;

указать дату в формате год-месяц-день;

выбрать вагон и место;

указать имена пассажиров;

оплатить билеты.

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Напомним, ранее мы писали, что "Укрзализныця" с 5 октября запускает новый региональный поезд №795/796. Он будет курсировать по маршруту Киев – Гайворон (Кировоградская область).