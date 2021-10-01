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"Укрзализныця" начала продавать билеты через чат-боты в соцсетях: Как это работает

Фото из открытых источников

Херез боты также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника

Пассажирам "Укрзализныци" с 1 октября в официальном чат-боте в соцсетях стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба УЗ в своем Telegram.

Отмечается, что боты доступны по ссылкам: Telegram и Viber.

У них есть следующие функции:

  • продажа и возврат билетов;
  • заказ питания;
  • отображение расписания движения;
  • информирование о прибытии, опоздании поезда, номер пути;
  • онлайн-табло.

Подчеркивается, что через боты также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

Для того, чтобы приобрести билет, необходимо:

  • активировать чат-бот;
  • указать необходимую услугу;
  • выбрать из списка или же самостоятельно вписать пункт отправления;
  • выбрать пункт назначения;
  • указать дату в формате год-месяц-день;
  • выбрать вагон и место;
  • указать имена пассажиров;
  • оплатить билеты.

Новости по теме: "Укрзализныця" изменила расписание ряда поездов и назначила дополнительный рейс до Львова

Напомним, ранее мы писали, что "Укрзализныця" с 5 октября запускает новый региональный поезд №795/796. Он будет курсировать по маршруту Киев – Гайворон (Кировоградская область). 

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