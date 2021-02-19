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"Укрзализныця" хочет до июня вернуть работников на 5-дневную рабочую неделю

Фото из открытых источников

Это предусмотрено оптимистичным прогнозом

И. о. члена правления, директор по управлению персоналом и социальной политике АО "Укрзализныця" Иван Синяков заявил, что компания в мае-июне этого года намерена завершить процесс возвращения своих сотрудников с 4-дневной на 5-дневную рабочую неделю. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина

По словам Синякова, к этому времени в режиме "четырехдневки" находятся еще около 13% сотрудников (около 30 тыс. человек), однако все они не вовлечены в процессы перевозки.

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"В марте, учитывая экономическую ситуацию компании и то, что будет происходить в стране в связи с ограничениями, планируем и дальше постепенно выводить людей на "пятидневку". По оптимистическому сценарию, думаю, в мае-июне мы этот процесс завершим и весь персонал будет работать в обычном режиме", - рассказал чиновник.

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Напомним, недавно правоохранители разоблачили сотрудников одного из подразделений АО "Укрзализныця" на хищении более 4,5 млн грн государственных средств, выделенных на ремонт пригородного вокзала. 

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