"Укрзализныця" готовится работать в усиленном режиме и обещает вывезти всех из заснеженных регионов

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Сейчас все поезда движутся по графику

"Укрзализныця" из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине планирует работать в усиленном режиме и продолжит беспрепятственное передвижение пассажиров. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця - Ukrzaliznytsia работает в штатном режиме несмотря на непогоду. Ухудшение погодных условий и снегопад не помешали устойчивой, бесперебойной работе железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас все поезда движутся в соответствии с графиками - из-за снегопадов задержек нет.

При этом в "Укрзализныце" призвали указывать направления, откуда украинцы в связи с непогодой не могут выбраться. Компания пообещала вывезти всех пассажиров из заснеженных регионов.

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Ранее сообщалось, что в Киев из-за непогоды не пускают грузовики. Таким образом планируют уменьшить количество пробок и способствовать скорейшей очистке дорог.