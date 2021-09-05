"Укрзализныця" анонсировала запуск новой услуги всего за 1 грн

С сегодняшнего дня пассажиры Интерсити+ в пути могут просмотрами фильмы в онлайн-кинотеатре

АО "Укрзализныця" анонсировала долгожданную услугу, которая обойдется пассажирам в 1 гривну. С сегодняшнего дня все, кто путешествует поездами Интерсити+ смогут получить доступ к онлайн-кинотеатра. Об этом сообщает пресслужба перевізника .

"Укрзализныця продолжает развивать сервисы, делающие путешествия по железной дороге приятными для миллионов пассажиров", - говорится в сообщении.

Так, чтобы смотреть фильмы во время поездки, необходимо:

подключиться с помощью своего гаджета к локальной сети непосредственно в вагоне скоростного поезда Интерсити+;

активировать сервис с помощью QR-кода на стикерах, которые размещены на каждом окне поезда.

После этого у пассажиров появится доступ к более чем 400 лицензионным фильмам. Их можно будет смотреть либо в профессиональном украинском дубляже, либо на языке, на котором картина была выпущена.

Напомним, ранее "Укрзализныця" на выставке подвижного состава в Киеве презентовала новые плацкартные вагоны, которые похожи на японские. В новых плацкартных вагонах места оснащены специальной шторкой, которая позволит пассажиру уединиться, розетками, светильниками и отверстием для подачи свежего воздуха.