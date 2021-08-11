"Укрзализныце" назначили нового временного руководителя

Ранее с этой должности уволили Ивана Юрика

Fortior Capital

Правительство назначило новым временным руководителем АО "Укрзализныци" Александра Камышина. Об этом на официальной странице в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины по представлению Наблюдательного совета назначил Александра Камышина новым исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрзализныци"", - говорится в публикации.

Также правительство признало утратившим силу решение о временном возложении исполнения обязанностей Председателя правления АО "Укрзализныця" на Ивана Юрика.

Напомним, ранее наблюдательный совет "Укрзализныци" на внеочередном заседании принял решение удовлетворить заявление Ивана Юрика о его освобождении от временного исполнения обязанностей председателя правления, в случае избрания нового кандидата на должность.