Укрпочта выпустила марку посвященную чемпионату Евро-2020

Марка UEFA EURO 2020 Укрпочта

Новая марка приурочена к проведению Чемпионата Европы по футболу Евро-2020, который из-за пандемии COVID-19 отсрочили на год

Укрпочта вводит в обращение почтовую марку UEFA EURO 2020. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая марка приурочена к проведению Чемпионата Европы по футболу Евро-2020, который из-за пандемии COVID-19 отсрочили на год и проводят с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Отмечается, что она будет выпущена тиражом 140 тысяч экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 грн).

На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна © UEFA EURO 2020 ТМ: мост-универсальный символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне.

Ее можно будет приобрести онлайн на сайте или в отделении Укрпочты.

Как известно, ранее Укрпочта ввела в обращение 29 почтовых марок и блоков на футбольную тематику.

В частности, они были посвящены украинскому футболу, юбилеям FIFA, UEFA, Чемпионату мира FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 и UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

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