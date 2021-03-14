"Укрпочта" представила почтовые марки, из-за которых поссорилась с Минобороны

Почтовые марки, посвященные ВСУ Укрпочта

Они выйдут тиражом в 20 тысяч экземпляров

В День украинского добровольца компания "Укрпочта" выпустила марки в честь Вооруженных сил, из-за которых ранее возник конфликт с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Марковий лист состоит из 8 почтовых марок. На марках представлены формы ракетных войск и артиллерии, механизированных войск, войск противовоздушной обороны, горной пехоты, танковых войск, армейской авиации, президентского полка и общевойсковая форма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, марки выйдут тиражом в 20 тысяч экземпляров.​ Автором листа с марками выступил Алексей Бондаренко.​ Его цена составляет 72 гривны.

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Ранее сообщалось, что "Укрпочта" намерена 23 февраля выпустить коллекционные почтовые марки в честь украинских военных под названием "Вооруженные силы Украины". В связи с датой Генеральный штаб ВСУ выразил решительный протест и предложил отсрочить выпуск марок.

Позже директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что компания запланировала презентацию новых марок, посвященных армии, на 23 февраля для того, чтобы напомнить о ВСУ и "потроллить" Россию. Тогда он пообещал изменить дату презентации.

В итоге "Укрпочта" анонсировала выход коллекции марок 14 марта в День украинского добровольца.