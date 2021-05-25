"Укрпочта" продолжит доставку отправлений в Беларусь, но наземным транспортом

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В компании предупреждают о возможных изменениях в сроках доставки

Учитывая введенные ограничения авиасообщение "Укрпочта" продолжит доставлять отправления из и в Беларусь, но уже наземным автотранспортом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, "Укрпочта" также предоставит возможность "Белпочте" отправлять посылки к украинским клиентам.

Известно, что ежемесячно из Украины в Беларусь отправляли до 10 тыс. посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в обратном направлении.

В то же время в компании отметили, что обеспечат транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом. Также украинский почтовый оператор предупредил о возможных изменениях в сроках доставки отправлений в Беларусь.

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Напомним, сегодня на внеочередном заседании Кабинет министров Украины запретил полеты в воздушном пространстве Беларуси и авиасообщение со страной с 00:00 26 мая.

Также правительство поручило Государственной пограничной службе прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.