"Укрпочта" продолжит доставку отправлений в Беларусь, но наземным транспортом
В компании предупреждают о возможных изменениях в сроках доставки
Учитывая введенные ограничения авиасообщение "Укрпочта" продолжит доставлять отправления из и в Беларусь, но уже наземным автотранспортом. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно сообщению, "Укрпочта" также предоставит возможность "Белпочте" отправлять посылки к украинским клиентам.
Известно, что ежемесячно из Украины в Беларусь отправляли до 10 тыс. посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в обратном направлении.
В то же время в компании отметили, что обеспечат транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом. Также украинский почтовый оператор предупредил о возможных изменениях в сроках доставки отправлений в Беларусь.
Напомним, сегодня на внеочередном заседании Кабинет министров Украины запретил полеты в воздушном пространстве Беларуси и авиасообщение со страной с 00:00 26 мая.
Также правительство поручило Государственной пограничной службе прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.