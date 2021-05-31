Укргидрометцентр анонсировал жаркое лето с 40-градусной жарой

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Температура воздуха существенно повысится после первой декады июня, утверждают специалисты

Синоптики прогнозируют жаркое лето в Украине. По их данным, температура воздуха будет значительно превышать норму, а в отдельные дни столбики термометров будут достигать +40 градусов. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает "Радио Свобода".

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большее количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", - отметил он.

По словам синоптика, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

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Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. В частности специалисты полагают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.