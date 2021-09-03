Украину посетит гитарист "Кино", который ранее выступал в оккупированном Крыму

Facebook Группа "Кино"

Он проводил серию концертов в Крыму в 2017-2018 годах

В Украину с гастролями едет гитарист российской рок-группы "Кино" Юрий Каспарян, который в 2018 году выступал в Крыму. Об этом говорится в анонсе группы на Facebook.

Как отмечается, Каспарян посетит Киев вместе с другими участниками группы Александром Титовым и Игорем Тихомировым.

Известно, что концерт планируют дать 24 сентября во "Дворце спорта". Компания-дистрибьютор, в свою очередь, тоже выложила извещение о предстоящем выступлении россиян. За билет просят от 500 гривен.

Также в программе обещают показ оцифрованного голоса советской звезды – Виктора Цоя.

В 2017-2018 годах Юрий Каспарян появился в базе "Миротворец" после серии концертов в Севастополе и Симферополе.

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Напомним, что ранее группа Green Grey исключили из концерта ко Дню Независимости. Офис президента объяснил это тем, что концерт планировали только с украиноязычными артистами, а группа не вписывалась в концепцию праздника.

По словам члена группы Green Grey, таким образом коллектив пытаются стереть из истории. Он категорически против того, что "все русскоязычное культурное наследие приписывают России".