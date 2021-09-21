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Украину точно не вернут в зеленую зону карантина до конца года, – KSE

Фото из открытых источников

Ожидается, что текущая волна заболеваемости коронавирусом COVID-19 по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне

Украина до конца 2021 года не вернется в зеленую зону адаптивного карантина. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, ожидается, что текущая волна заболеваемости коронавирусом COVID-19 по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне.

"У нас не будет длинного плато, как мы наблюдаем в Европе. Мы не ожидаем возврата в зеленый уровень в этом году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя как во время весенней волны. Единственное, что эта волна потенциально может быть больше предыдущей", – отметил Ганиченко.

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Напомним, во время сегодняшнего заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об установлении желтого уровня эпидопасности во всех регионах Украины с 00 ч 00 минут 23 сентября.

При этом глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет министров изменениями в постановление в определенном плане также смягчил ограничительные меры и позволил работать заведениям хозяйствования и образования даже в красной зоне, но при определенных условиях.

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