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Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса, - Рубан

Олег Рубан Укринформ

Он может попасть в страну уже в конце мая

Украина также может оказаться в плену "индийской" мутации коронавируса, что уже активно циркулирует в Индии и Турции. Об этом в эфре телеканала "Украина 24" сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан. 

По его словам, такая мутация COVID-19 может попасть в страну уже в конце следующего месяца.

"После праздников будет рост заболеваемости, но естественный, незначительный. Большая тревога, что в Индии и Турции фиксируется новый штамм, который будет у нас в конце мая, потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Он бушует в этих странах, большой показатель летальности и инфицирования", - пояснил Рубан. 

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения выдвинуло предложение создать собственную лабораторию по разработке вакцин из-за дефицита вакцин против COVID-19 в мире. 

 

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