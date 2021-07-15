Украину накрывает пылевое облако из Сахары: Кому следует быть осторожным
Особенно опасны эти облака для людей с астмой или респираторными заболеваниями
Украину накрывает плотное, пылевое облако из Сахары. Оно идет к нам с территории Польши и может быть опасно для климата и некоторых людей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Валерий Латуха.
По его словам, особенно опасны эти облака для людей с астмой или респираторными заболеваниями.
"Аэрозоли угрожают здоровью людей при вдыхании, особенно угрожают больным астмой или другими респираторными заболеваниями. Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, уменьшают видимость. Они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков", — отметил Валерий Латуха.
Он также добавил, что источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.
"Поскольку аэрозоли трудно идентифицировать, когда они встречаются на разных типах наземных поверхностей и поверхностей океана, Worldview предлагает несколько различных типов слоев изображений, которые помогают в идентификации", — резюмировал эксперт.
Латуха подчеркнул, что темно-красным цветом на рисунке обозначены высокие концентрации пыли, которые максимально снижают прозрачность атмосферы.
Напомним, ранее над Левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей". Такие погодные условия вызывают смог, который наблюдают жители разных районов Киева.