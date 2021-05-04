Украину на этой неделе будет "качать" от заморозков до +23 градусов

Завтра в большинстве областей, кроме крайнего юга, на поверхности почвы заморозки 0-4°

В этот день синоптики ожидают только на Закарпатье днем небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей, кроме крайнего юга, на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 16-21° тепла.

6-7 мая в Украине, кроме юго-восточной части, порой небольшие, местами умеренные дожди, ночью 6 мая на высокогорье Карпат с мокрым снегом, отдельные грозы. 6 мая в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, 6 мая в восточных, 7 мая в западных, северных и большинстве центральных областей 3-8° тепла; днем в южных, восточных, 7 мая и в большинстве центральных и Прикарпатских областей 18-23°, на остальной территории 6 мая 12-17°, 7 мая 15-20°.

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8 мая в большинстве областей кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью 5-11°, в западных областях 2-8° тепла; днем 8-14°, в восточной и юго-восточной части 18-23°. 9 мая преимущественно без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на юго-востоке до 10°; днем 13-18°, в восточной части 10-15°.

В столице и области 5 мая осадков не ожидается. Температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 16-21° тепла. 6-7 мая временами небольшой дождь, отдельные грозы, ночью 7 мая без осадков. Температура 6 мая ночью 6-11°, днем 12-17°; 7 мая ночью 3-8° тепла, днем 15-20°. 8 - 9 мая - без осадков, только ночью 8 мая кратковременный дождь, местами гроза. Температура 8 мая ночью 6-11°, днем 9-14°; 9 мая ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.