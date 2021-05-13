"Украину используют, как полигон, да и все, как средство управления". Украинцы о том, какие будут последствия для страны после визита госсекретаря США

Недавно Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Кто-то в связи с его визитом ожидал, что "заграница нам поможет", и встреча с президентом Владимиром Зеленским означает получение Украиной особой благосклонности со стороны Америки. Впрочем, простые украинцы уверены, что представитель Вашингтона приезжал в страну лишь в рамках лоббирования интересов США. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Сколько уже приезжало - а толку? Ну приедет и уедет. Украину используют, как полигон, да и все, как средство управления", - уверен житель Николаева.

"У каждого из них свои интересы. И вряд ли они будут жертвовать своими интересами, принципами, чтобы помогать кому-то. У них просто свои интересы", - считает жительница Николаева.

"Он хочет показать, что Америка - это страна, которая нас поддерживает. Хотя там как таковой поддержки нет. Только на словах", - говорит жительница Харькова.

"Я не против визита, надо общаться со всеми. Но ожидать какого-то улучшения в Украине и какую-то бесплатную помощь - не стоит. Стоит рассчитывать только на себя", - уверена киевлянка.

"Пусть там у себя, на своем континенте занимается своими проблемами. Они здесь вообще не нужны. Англичане, американцы - все хотят только разворовывать Украину", - считает киевлянин.