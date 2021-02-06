Украинской антарктической станции им. Вернадского сегодня исполняется 25 лет

Станция "Академик Вернадский" Фото из открытых источников

Станция "Академик Вернадский" является метеорологической и географической обсерваторией, которая работает круглый год

В субботу, 6 февраля, украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" празднует юбилей — 25 лет со дня основания.

Так, в этот день 1996 года британскую антарктическую станцию "Фарадей" передали Украине. После этого станции было предоставлено новое имя — "Академик Вернадский". С тех пор Национальный антарктический научный центр ежегодно отправляет на станцию научные экспедиции.

Украинская станция сейчас является метеорологической и географической обсерваторией и работает круглый год. Полярники проводят там научные исследования по биологии, метеорологии, океанографии, а также изучают влияние холода на организм человека, изменения магнитного поля Земли, ионосферу и космос. За это время на "Академике Вернадском" открыли несколько новых видов животных и растений.

Также станция выполняет представительские функции, ведь туда часто путешествуют туристы из международных антарктических морских круизов. В 2011 году на антарктической станции была открыта часовня святого равноапостольного князя Владимира. Она стала самым южным культовым сооружением в мире.

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 25-летия основания антарктической станции "Академик Вернадский".