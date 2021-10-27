Украинскому журналисту Гордону запретили въезд в Грузию

Журналист Дмитрий Гордон Фото из открытых источников

Причины запрета въезда ему не назвали

Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, где он собирался посетить в СИЗО экс-президента страны Михеила Саакашвили. Об этом журналист сообщил на своей странице в Instagram.

"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен", — написал он.

По словам Гордона, причины запрета въезда ему не назвали, сам он связывает это с желанием посетить Саакашвили в тюрьме.

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"Накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей. Сейчас вылетаю в Киев тем самым самолетом, которым прилетел", — добавил журналист.

Из Грузии депортировали и жену Гордона — известную украинскую журналистку и телеведущую Олесю Бацман, а также главу Офиса простых решений и результатов Марию Барабаш и Евгения Сущенко.

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Как сообщалось ранее, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в грузинской тюрьме.

Так, визит был направлен на проверку условий содержания и состояния здоровья заключенного.