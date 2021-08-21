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Украинский самолет с эвакуированными уже вылетел из аэропорта Кабула, - ВСУ

Военно-транспорт самолет Ил-76МД Генеральный штаб ВСУ

Количество эвакуированных устанавливается

Украинский самолет, который должен был эвакуировать людей из Афганистана, вылетел из аэропорта Кабула. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ. 

"Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Известно, что по состоянию на 10:00 самолет Воздушных Сил ВСУ находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).

Как отмечается, сейчас количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняют.

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Напомним, ранее стало известно, что в Афганистане боевики радикального движения "Талибан" взяли аэропорт Кабула в "железное кольцо" и препятствуют желающим улететь из страны попасть на самолеты.

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