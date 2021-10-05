Украинский самолет "Мрия" стал самым популярным по просмотрам на авиатрекере

За рейсом в австрийский город Линц следит более 4 тысяч пользователей

"Ан-225 компании "Антонов" отправляется в Линц — и, как всегда, шестимоторный гигант — это самый популярный рейс сейчас на Flightradar24", — говорится в сообщении.

Так, по данным сервиса, за рейсом в австрийский город следит более 4 тысяч пользователей.

Отмечается, что украинское воздушное судно максимально попало в объективы фото- и видеосъемки.

Ан-225 начал новую серию коммерческих рейсов 1 октября. Компания планировала полеты с посадкой в таких аэропортах: Алматы (Казахстан), Тяньцзинь (Китай), Стамбул (Турция) и Линц (Австрия).

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Напомним, ранее в Киеве ко Дню Независимости Украины, в рамках военного парада, над Крещатиком пролетел самый большой и мощный самолет в мире Ан-225 "Мрия".