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Украинский самолет "Мрия" стал самым популярным по просмотрам на авиатрекере

За рейсом в австрийский город Линц следит более 4 тысяч пользователей

Самый большой и грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации, украинский Ан-225 "Мрия" после вылета из Стамбула стал самым популярным среди пользователей сервиса по наблюдению за полетами. Об этом сообщает Flightradar24 в Twitter.

"Ан-225 компании "Антонов" отправляется в Линц — и, как всегда, шестимоторный гигант — это самый популярный рейс сейчас на Flightradar24", — говорится в сообщении.

Так, по данным сервиса, за рейсом в австрийский город следит более 4 тысяч пользователей.

Отмечается, что украинское воздушное судно максимально попало в объективы фото- и видеосъемки.

Ан-225 начал новую серию коммерческих рейсов 1 октября. Компания планировала полеты с посадкой в таких аэропортах: Алматы (Казахстан), Тяньцзинь (Китай), Стамбул (Турция) и Линц (Австрия).

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Напомним, ранее в Киеве ко Дню Независимости Украины, в рамках военного парада, над Крещатиком пролетел самый большой и мощный самолет в мире Ан-225 "Мрия".

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