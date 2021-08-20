Украинский проект "Зеленая страна": Израиль готов присоединиться к высадке деревьев

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Украина ставит перед собой цель – увеличить площади лесов на 1 млн га к 2030 году

Израиль готов присоединиться к высадке деревьев в рамках проекта Украины "Зеленая страна". Об этом сообщил "Урядовий портал".

Как отмечается, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский и руководство Еврейского национального фонда KKL-JNF обсудили роль лесов в смягчении проявлений изменения климата, борьбе с опустыниванием, прекращение деградации земель, устойчивое использование и сохранение лесов.

"Украина ставит перед собой амбициозную цель – увеличить площади лесов на 1 млн га до 2030 года. Для этого будет применяться комплексный научно обоснованный подход, который включает идентификацию, сохранение и предоставление статуса лесов самозалесненным территориям, вывод деградированной, малопроизводительной пашни из хозяйственного оборота и восстановление природных экосистем, сохранение степных и других ценных ландшафтов. Уже этой осенью стартует инициатива Владимира Зеленского по масштабному облесению Украины, в рамках которой планируем высадить 1 млрд деревьев в следующие 3 года", – сообщил Абрамовский.

По его словам, Украине интересен опыт фонда KKL-JNF в лесоразведении. Эта организация работает во всем мире и занимается озеленением Израиля в сложных климатических условиях. Поэтому Украина хотела бы начать сотрудничество в этом направлении.

"Израиль готов сотрудничать и поддерживать Украину во многих сферах. Мы очень рады, что еврейский Национальный фонд KKL-JNF начинает свою работу в Украине. Это организация со 120-летним опытом, которая работает во всем мире и занимается озеленением Израиля в различных климатических условиях, в том числе и в условиях засухи. Ее главная цель – озеленение и развитие лесного хозяйства. За последние 70 лет в Израиле высадили около четверти миллиарда деревьев. Я уверен, что Украина и KKL-JNF начнут и успешно реализуют проекты в рамках инициативы президента Украины относительно масштабного облесения", – отметил Бродский.

Как результат встречи, израильские партнеры предложили реализацию нескольких пилотных проектов по остановке деградации земель и лесоразведения в нескольких областях Украины, что станет основой для разработки единых подходов к решению проблемы с деградированными сельскохозяйственными землями, чтобы распространить этот опыт на остальные территории Украины; обменяться опытом в сфере предотвращения и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров; начать совместные проекты в сфере климатической, водной политики и природно-заповедного фонда.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна", цель которого – за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров. Новые правила продажи древесины призваны ликвидировать "серый" рынок в Украине.