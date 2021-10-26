Украинский омбудсмен Денисова посетит Саакашвили в тюрьме Грузии

Сегодня находясь с визитом в Грузии, омбудсмен встретилась с адвокатами экс-президента

Украинский омбудсмен Людмила Денисова завтра, 27 октября, планирует посетить арестованного в Грузии Михеила Саакашвили. Он находится в грузинской тюрьме Рустави. Об этом сообщает пресс-службу омбудсмена .

Отмечается, что сегодня, 26 октября, находясь с визитом в Грузии, омбудсмен встретилась с адвокатами Саакашвили.

Они рассказали о состоянии грузинского экс-президента, который уже 26-й день голодает в тюрьме.

"Обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Михаила и соблюдения его процессуальных прав. Завтра буду иметь возможность лично посетить Михеила Саакашвили, узнать о состоянии здоровья и проверить условия его содержания", - заявили в пресс-службе Денисовой.

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Напомним, ранее мы писали, что арестован экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на госпитализацию, однако он не намерен прекращать голодовку.

Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения, и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

Впоследствии грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси, которое состоялось 1 октября. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.

В начале октября стало известно, что прокуратура предъявила обвинение в рамках расследования о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили гражданам Зурабу и Шалве Цоцория, которые доставили политика на своей машине из Поти в один из поселков в регионе Самегрело.

Как известно, в Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.