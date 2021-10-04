Украинский ледокол "Джеймс Кларк Росс" вошел в Черное море. Фото корабля

Научно-исследовательский корабль направляется в Одессу

Научно-исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс", принадлежащий украинскому национальному антарктическому научному центру, вошел в Черное море. Ледокол направляется в Одессу. Об этом говорилось в Twitter Yörük Işık.

Как отмечается, 18 сентября корабль начал свое движение из датского порта в Фредериксгавени. Он совершил транзит через Босфор к Черному морю на пути в Одессу.

"Ледокол отправился в путь под сине-желтым флагом. Его перерегистрировали, застраховали и получили радиопозывные", - сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Известно, что на борту флагмана находится украинский капитан Олег Новосильный. Ему помогает британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

Всего в Украину ледокол плыл почти 3 недели. Он преодолел Северное, Средиземное и Черное море.

А согласно данным на сайте Marine Traffic, в порт Одессы ледокол прибудет 5 октября.

"В Одессе, после завершения всех нужных формальностей, состоится официальное представление судна и будет сообщено его новое название", – отметили в научном центре.

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Как сообщалось ранее, Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий. Он 30 лет прослужил в составе Британской антарктической миссии.