Украинский фильм "Цензорка" получил награду на Венецианском кинофестивале

Кадр из фильма "Цензорка" Arthouse Traffic

Кинолента получила награду в секции "Горизонты" за Лучший сценарий

Фильм 107 Mothers ("Цензорка") Петера Керекеша получил награду в секции "Горизонты" за лучший сценарий на 78-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщил украинский кинодистрибьютор Arthouse Traffic.

Как известно, фильм рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы.

Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами разного возраста, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми.

Первоначальное название ленты "107 матерей". Авторы сценария-Иван Остроховский и Петр Керекеш, который также является режиссером фильма. Социальная драма снята в копродукции Украины, Чехии и Словакии.

В этой же программе за награды боролся другой украинский фильм — лента "Носорог" Олега Сенцова, а за главную награду фестиваля — "Золотого льва" — соревновался новый фильм Валентина Васяновича "Блик". Он вошел в основную конкурсную программу.

Как отмечается, главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля получила лента "Событие" режиссера Одри Диван.

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Напомним, что на 78-й Венецианском фестивале Украина представила сразу три ленты - "Блик", "Носорог" и "Цензорка". За главную награду фестиваля – "Золотого льва" –соревновался новый фильм Валентина Васяновича "Блик".