Украинским YouTube-блогерам уже с июня придется платить от 10 до 30% налога на доход за просмотры из США

Фото из открытых источников

Если до 31 мая украинские авторы контента на YouTube не предоставят в Google информации об уплате налогов, то уже с июня с дохода от зрителей из США будет удерживаться 30% (для бизнес-аккаунтов). Для индивидуальных аккаунтов налог составит 24% от общей суммы доходов от зрителей по всему миру. Об этом в материале "Пора платить по счетам: Как Google будет взимать налоги с украинских ютуберов" на сайте 112ua.tv пишет Ирина Шостак.

Если же соответствующая информация будет предоставлена, ставка должна составить 10% и будет взиматься только со сгенерированной в США части доходов. Речь идет о прибыли с помощью всех имеющихся способов монетизации – просмотр рекламы, спонсорство, "суперчаты", сервис YouTube Premium и др. Свою новую позицию в отношении налоговых сборов c YouTube-блогеров, проживающих не в США, в корпорации объясняют изменениями в налоговом законодательстве страны.

Автор материала указывает, что при условии неподачи формы с необходимой информацией в Google влияние нововведения на украинских блогеров может быть существенным. Налогообложение же в 10% могут ощутить создатели контента с большим сегментом аудитории или зрителей из США (к примеру, украиноязычная диаспора).

"Эти нововведения несущественно повлияют на доходы украинских блогеров, ведь облагаться налогом будут доходы от зрителей из США. А их у большинства наших ютуберов немного", - говорит в комментарии 112ua.tv директор LEAD9 Mobile Marketing Назар Грынык.

Более того, по словам эксперта, сами доходы от рекламы на YouTube даже у популярных блогеров не очень высоки. А если сюда прибавить мизерный процент аудитории из США, сумма взыскания, по мнению Грыныка, окажется совсем ничтожной.