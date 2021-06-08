live
Новости » Общество Читати новину українською

Украинские военные испытали "БТР-морпех" с улучшенными характеристиками

Разработка модификации БТР-4Е обусловлена необходимостью комплектования подразделений Военно-морских сил бронетехникой для десантирования

Украинские военные успешно испытали бронетранспортер БТР-4Е с улучшенными характеристиками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"На днях состоялись дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград. Разработка такой модификации БТР-4Е обусловлена необходимостью комплектования подразделений Военно-морских сил бронетехникой для десантирования с надводных десантных кораблей", - отметил министр обороны Андрей Таран.

Как известно, БТР-4Е является исключительно украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение.

Основным отличием варианта выполнения БТР-4Е для нужд ВМС ВСУ от базового образца является назначения для транспортировки личного состава морской пехоты и их огневой поддержки в бою и способностью круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно холодного морского климата.

Новости по теме: Украина испытала харьковские БТР в водоеме. Видео

Напомним, ранее в Украине успешно испытали модернизированный БТР-50 с новым харьковским двигателем. Во время испытаний машина показала свою скорость и мобильность, как на суше, так и на воде. Кроме того, значительно возросла надежность бронетранспортера и его эксплуатационные характеристики.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Производство вакцины "Спутник V" началось в Аргентине и Сербии РФПИ ожидает одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ до августа 2021 года РФПИ объявил о запуске производства "Спутника V" в Индии Производство российской вакцины "Спутник V" могут развернуть в Кыргызстане

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект