Украинские военные испытали "БТР-морпех" с улучшенными характеристиками

Разработка модификации БТР-4Е обусловлена необходимостью комплектования подразделений Военно-морских сил бронетехникой для десантирования

"На днях состоялись дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград. Разработка такой модификации БТР-4Е обусловлена необходимостью комплектования подразделений Военно-морских сил бронетехникой для десантирования с надводных десантных кораблей", - отметил министр обороны Андрей Таран.

Как известно, БТР-4Е является исключительно украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение.

Основным отличием варианта выполнения БТР-4Е для нужд ВМС ВСУ от базового образца является назначения для транспортировки личного состава морской пехоты и их огневой поддержки в бою и способностью круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно холодного морского климата.

Новости по теме: Украина испытала харьковские БТР в водоеме. Видео

Напомним, ранее в Украине успешно испытали модернизированный БТР-50 с новым харьковским двигателем. Во время испытаний машина показала свою скорость и мобильность, как на суше, так и на воде. Кроме того, значительно возросла надежность бронетранспортера и его эксплуатационные характеристики.