Украина запретили въезд еще одному депутату из Венгрии, - СБУ

Депутат правящей партии Венгрии Фидеса Аттила Тилки "Радио Свобода"

Его действия направлены на подрыв безопасности украинского государства, аргументировали в СБУ

Украина на три года запретила въезд депутату правящей партии Венгрии "Фидес" Аттиле Тилки из-за вмешательства во внутренние дела страны. Об этом сообщила венгерская служба "Радио Свобода", ссылаясь на ответ СБУ.

Как отмечается, в округе Саболч, от которого Тилки попал в парламент, обратили внимание, что депутат, который ранее ездил в Закарпатье по несколько раз на месяц, уже несколько месяцев не делает таких визитов.

"Аттиле Тилки запрещен въезд с 10 декабря 2020 года из-за его вмешательства во внутренние дела Украины и его действия, направленные на подрыв безопасности Украинского государства. Срок действия запрета - три года", - сообщили в СБУ.

Кроме этого, на прошлой неделе еще один депутат правящей партии Венгрии - Лоринца Ночо, член "Фидеса", не смог попасть в Закарпатье.

По его словам, он вез гуманитарную помощь в регион и планировал посетить несколько населенных пунктов в Украине.

Как известно, Ночо - член комитета венгерского парламента по иностранным делам и член делегации Венгрии в Совете Европы. Он неоднократно критиковал украинский закон об образовании, из-за которого обострились отношения между Киевом и Будапештом.

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Напомним, что ранее украинские пограничники запретили гражданину Молдовы въезд на территорию Украины на три года из-за того, что на его машине была георгиевская лента. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля.