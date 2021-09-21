Украинские школы перешли в желтую зону карантина: Какие COVID-сертификаты действуют

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Для работы учебных заведений 80% работников должны иметь документы о вакцинации

Украина 23 сентября окажется в желтой зоне карантина. Работать в очном формате смогут только те учебные заведения, где по меньшей мере 80% работников имеют документы о вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образование и науки.

Как отмечается, персоналу учебных заведений необходимо иметь документы о вакцинации:

"желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);

"зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);

международное свидетельство о вакцинации;

справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);

COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Так, для работы учреждения образования в желтой зоне карантина по крайней мере 80% персонала должны иметь один из этих документов.

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Напомним, что ранее согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине вакцинировано 45% педагогов. Уровень прививки отличается в зависимости от области и учебного заведения. Статистика касается прививки хотя бы одной дозой.