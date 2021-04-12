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Украинские полярники провели виртуальную экскурсию на станции "Вернадский"

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" Фото из открытых источников

Сейчас в Антарктиде осень

Полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" провели первую онлайн-экскурсию в реальном времени благодаря недавно установленному безлимитному интернету. Прямое включение вели в Facebook.

В частности, озонометристка станции Анна Соина показала условия, в которых живут полярники, рабочие кабинеты, лаборатории, технику, снаряжение, комнату для отдыха, знаменитый бар "Фарадей", а также пейзажи из окон станции.

Также, она продемонстрировала много фотографий и автографы известных людей, которые в разное время побывали на станции. Например, станцию когда-то посещали американский миллиардер Билл Гейтс и британская принцесса Анна.

Соина также рассказала, что сейчас на материке осень. Солнце в Антарктиде встает в 08:40-08:50 утра.

На станции сейчас находятся 33 полярники, из которых 5 женщин.

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Напомним, 16 февраля на антарктическую станцию "Академик Вернадский" прибыла 26-я сезонная экспедиция.

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