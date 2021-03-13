Моряки из затонувшего возле Румынии судна могут вернуться в Украину на следующей неделе

Корабль Volgo Balt 179 Shipspotting

Сейчас они находятся под медицинским надзором

Украинских моряков, чей сухогруз затонул у берегов Румынии, обещают вернуть на родину уже на следующей неделе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Посольства Украины в Румынии.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, состояние спасенных украинских моряков удовлетворительное. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением в уездной больнице г. Констанца и обеспечены необходимой одеждой, надлежащим питанием.

При этом дополняется, что 12 марта вечером сотрудниками ПУ были вручены всем морякам Удостоверение на возвращение в Украину.

Кроме этого, вчерашние поисковые работы румынских военных спасателей завершились безрезультатно. Корабль ВМС Румынии покинул место крушения.

"В то же время, сегодня в 7:00 поиск был возобновлен силами и специальными судами береговой охраны Пограничной полиции Румынии и морской судоходной администрации", - отметили в посольстве.

Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале его было зафиксировано в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести.

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Напомним, что в Черном море близ Румынии затонул сухогруз с 13 украинскими членами экипажа на борту. Десять из них удалось спасти, а двое погибли.