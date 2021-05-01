Украинские фрукты и овощи очень редко проверяются на наличие химикатов, они потенциально опасны для здоровья, - эксперт

Продукция, в которой находят превышение допустимой дозы пестицидов, снимается с реализации, а нарушителю грозит штраф. Однако проверяют рынки и магазины на качество продукции не часто и выборочно

Украинские продукты растениеводства очень редко проверяются на наличие пестицидов и других химикатов. Фермерские хозяйства изредка проверяет Госпродпотребслужба и другие органы, однако на карантине плановые проверки и вовсе прекратились. Использование же пестицидов в частных хозяйствах никто не контролирует. Об этом пишет Юлия Сергеева в материале "Яд на продуктовых полках. Почему Украина не запрещает пестициды вслед за Европой" для 112ua.tv.

"55% продукции растениеводства у нас производится частными домохозяйствами. Мы можем только надеяться, что эти люди знают, как пользоваться химикатами. Но этих знаний может и не быть, при этом доступ к пестицидам у них есть. Они могут не всегда соблюдать правила, которые прописаны", - рассказала президент Львовской городской ОГ "Экотерра" Наталия Чоловская.

Продукция, в которой находят превышение допустимой дозы пестицидов, снимается с реализации, а нарушителю грозит штраф. Однако проверяют рынки и магазины на качество продукции не часто и выборочно: всего один-два раза в год, в зависимости от производства продукции. А в период карантина по многим направлениям проверки вообще запрещены.

"Бывает, пишут, что использовано 20 грамм на килограмм продукта, но это ложь. Надо же влить больше, чтобы был двойной эффект. Возможности ходить в каждый супермаркет и собирать каждый вид продукта и возить в лабораторию - это вопрос количества инспекторов, дороговизны таких проверок, ведь для анализа используют большое количество затратных материалов. Мы должны понимать, что государство не может контролировать все", - пояснил первый зампред Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислав Седик.

Седик пояснил, что ряд предприятий в связи с коронавирусом не работают. Поэтому сейчас проверку могут провести в случае обращения граждан с просьбой проверить тот или иной объект

Кроме того, неопытные или недобросовестные аграрии могут использовать фальсифицированные препараты, которые наносят основной вред человеку и экологии в целом.

Напомним, Украина отказывается от полномасштабного использования хлорпирифоса, который способен вызывать повреждение мозга у детей.