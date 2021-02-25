Власть вернулась в 37-й год, осталось лишь принять закон о врагах народа: Политолог о давлении на оппозицию
Действующая украинская власть, несмотря на лозунги относительно европейской страны, думает штампами далекими от Европы, убежден эксперт
Глядя на инициативы действующей власти можно сделать выводы, что сталинское мышление в Украине не выжато.
Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" заявил политолог Алексей Якубин.
"Сегодняшняя тенденция в Украине, давайте шире говорить, она не очень позитивная. Мы видели ситуацию с телеканалами и она продолжается. Власти дико продолжают настаивать в этом моменте, сейчас разгоняются законопроекты о дезинформации. Пока текста нет, но когда вижу такие моменты, я делаю выводы, что сталинское мышление у нас в стране не выжитое. Давайте говорить честно, что всевозможные декоммунизации не помогли. Это попытка приблизить ситуацию в современной Украине к 37 году. Это какой-то бред! Осталось принять закон о врагах народа!",- акцентировал эксперт.
Кроме этого, добавил Якубин, действующая власть, несмотря на лозунги о европейской стране думает штампами, далекими от Европы.
"Как можно думать штампами, при всем уважении к Северной Корее, об Украине? Мало того, что власти прописали европейский выбор. Я не знаю ни одной европейской страны, где есть проблемы, например страны Прибалтики, но даже там, на самом деле, до таких моментов не доходили. Меня удивляет фактор самого мышления власти, когда у них колоссальное падение доверия. То есть как могут интерпретироваться такие законопроекты? Это попытка ограничить демократию!",- прокомментировал Алексей Якубин.
Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Все введены на три года.
Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.
Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.
Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, потому что старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv," 112 Украина " - на 112ua.tv, а NewsOne-на newsoneua.tv.