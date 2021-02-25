Власть вернулась в 37-й год, осталось лишь принять закон о врагах народа: Политолог о давлении на оппозицию

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Действующая украинская власть, несмотря на лозунги относительно европейской страны, думает штампами далекими от Европы, убежден эксперт

Глядя на инициативы действующей власти можно сделать выводы, что сталинское мышление в Украине не выжато.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" заявил политолог Алексей Якубин.

"Сегодняшняя тенденция в Украине, давайте шире говорить, она не очень позитивная. Мы видели ситуацию с телеканалами и она продолжается. Власти дико продолжают настаивать в этом моменте, сейчас разгоняются законопроекты о дезинформации. Пока текста нет, но когда вижу такие моменты, я делаю выводы, что сталинское мышление у нас в стране не выжитое. Давайте говорить честно, что всевозможные декоммунизации не помогли. Это попытка приблизить ситуацию в современной Украине к 37 году. Это какой-то бред! Осталось принять закон о врагах народа!",- акцентировал эксперт.

Кроме этого, добавил Якубин, действующая власть, несмотря на лозунги о европейской стране думает штампами, далекими от Европы.

"Как можно думать штампами, при всем уважении к Северной Корее, об Украине? Мало того, что власти прописали европейский выбор. Я не знаю ни одной европейской страны, где есть проблемы, например страны Прибалтики, но даже там, на самом деле, до таких моментов не доходили. Меня удивляет фактор самого мышления власти, когда у них колоссальное падение доверия. То есть как могут интерпретироваться такие законопроекты? Это попытка ограничить демократию!",- прокомментировал Алексей Якубин.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Все введены на три года.

Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, потому что старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv," 112 Украина " - на 112ua.tv, а NewsOne-на newsoneua.tv.