Украинская власть проигнорировала празднование 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне

Украина отмечает 76-ую годовщину Великой Победы. А вот власть проигнорировала важное празднование Впрочем, для большинства украинцев 9 Мая – священная дата нашей истории. Это праздник храбрости и героизма! Праздник надежды и веры в будущее! Праздник – со слезами на глазах, сообщает NewsOne.

"Самый главный праздник в жизни. О них помнить нужно всегда. И не только на День Победы, а постоянно, заботиться".

"9 мая для меня, не только для меня, для харковчан, для моей семьи, для моих детей – это основной праздник в году, это день когда я могу отдать дань уважения людям, которые погибли за то, чтобы я сейчас жил".

"Это один из главных... всегда мои родители и мой муж почитали этот праздник и всегда праздновали".

"Я горжусь этим праздником... потому что, спасибо нашим дедам, спасибо нашим всем женщинам, которые защищали, помогали. Я горжусь этим праздником, для меня это большой праздник".

"Это самый главный праздник для меня и для моей семьи, самый главный, долгожданный, самый родной".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – единственная партия, которая не остается в стороне от добрых дел и привлекает внимание к празднику ежегодно. Ведь памятная дата 9 Мая – имеет колоссальное историческое значение для многих поколений украинцев. Это подчеркивает народный депутат, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Политик убежден, что память об ужасных страницах истории 1941-1945 годов необходимо увековечить. А подобная трагедия никогда не должна повториться нигде в мире.

"Всех поздравляем с днем великой Победы – победы в Великой Отечественной войне. Это действительно светлый праздник, это праздник наших ветеранов, праздник нашего народа. Это праздник славы той победы, которую 76 лет назад добыли в боях кровопролитных представители Украины, других союзных республик. Это победа советского народа. И мы чтим память героев, мы чтим память героизма тех, кто трудился и ковал победу в тылу. Мы как ОПЗЖ – партия, которая чтит героизм Великой Отечественной войны, год тому назад пообещали создать общественное движение "Украинский фронт защиты национальной памяти, защиты истории, в том числе и Великой Отечественной войны. И мы создали это движение. Оно сегодня актуально тем, что мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки, и которую мы должны чтить не только в эти годы, а в веках", – сказал он.

Благодаря подвигу наших воинов, мы получили возможность жить свободно. А Украина – одна из стран-победительниц в Великой Отечественной войне, убеждено большинство украинцев.

"Обязательно, потому что украинцы воевали и умирали".

"Конечно, у нас погибло 20 миллионов человек. Украина внесла самую большую лепту в победу над фашистскими захватчиками".

"Да, считаю, что наши соотечественники защищали свою территорию и выгнали врага со своей территории и дошли до территории врага".

"Тогда хоть был весь Союз, но наши украинцы также принимали участие в этой войне, для того чтобы сделать для детей лучше, чтобы была независимость в стране".

"Конечно, да, потому что весомый вклад внесли в Победу, благодаря нашей выносливости, патриотизму".

9 Мая – день, который ни при каких условиях, невозможно стереть из памяти. А воспоминания о героях должны жить вечно, отмечает народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.

"Это День великой победы и про этот день надо помнить, никогда не забывать и передавать из поколения в поколение. Как кто ни пытался стереть из памяти этот день. И зная эту прекрасную, героическую историю, мы всегда должны чтить память всех, кто принес эту Великую победу", – говорит он.

Ставить под сомнение важность даты 9 Мая – недопустимо, считает большинство украинцев.

"То, что вы обозвали властью, не очень удобно фраза построена. Это не власть, это просто сборище определенной категории людей. Вот они, так называемую идею, как вы сказали, разделения народов".

"Я даже не знаю, кто празднует 8 мая, честно, кто празднуют 8 мая? Мы празднуем 9. Я праздную 9. Такого быть не должно".

"Ну, 8 мая, празднуют все в Западной Европе. Ведь победу нам объявили 9 мая. Победа только 9 числа".

"Разделяй и властвуй, но ничего не получится. Не получится, я научил своих детей, учу своих внуков, безусловно, победа, мы победили, мы победители".

"Ну да. Это просто люди неумные, которые делят. Сколько погибло детей на войне, наших братьев, наших отцов, мы должны это помнить, что это было".

Украинцы должны знать, какой ценой наши деды и прадеды добывали победу, говорит народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Сегодня из праздничного Киева я хочу сказать вам всем, чтоб запомнили: враг будет разбит, победа будет за нами, спасибо", – отметил он.

В Украине власть обесценивает дату 9 Мая. Но, несмотря на это, большинство украинцев призывают беречь память о Великой Победе.

"Это грозит, прежде всего, неуважением к истории, которая была. Чем поколение моложе, тем больше нужно рассказывать о той войне, которая была, нужно прививать культуру общения, культуру уважения, помощи тем ветеранам, которые остались в живых, и всячески их оберегать".

"Во-первых, это противостояние неестественное, непонимание друг друга, оно уже привело, мы имеем то, что имеем. Нам создают такие условия, в которых мы не в состоянии сохранить нашу память".

"Каждый раз обидней. Закон о декоммунизации, парень с плакатом шел, он орден своего деда прицепил – все нельзя, снимите – не пропустим. Вот так вот стирается память, нельзя ее стирать".

В прошлом году Украина отмечала 75-ю годовщину Великой Победы над нацизмом. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" по всей стране организовала торжества, оказала помощь ветеранам и почтила память павших. В день 9 Мая было объявлено о создании общественной организации – "Украинский фронт защиты исторической памяти". "Оппозиционная платформа – За жизнь" стала единственной партией, которая для привлечения внимания к празднику организовала автопробег и другие меры, чем фактически взяла на себя то, что должна сделать власть.