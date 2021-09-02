Украинская разведка показала видео со спецоперации в Афганистане

Среди эвакуированных были граждане Украины, граждане других государств

Украинские спецназовцы показали видео, как пешком выходили в Кабул из аэропорта для проведения спецоперации по эвакуации граждан. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook

"Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не решались ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона за территорией аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана". Однако именно такой подход позволил в сжатый период найти и забрать максимально возможное количество людей согласованных на эвакуацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательную операцию провели сотрудники Главного управления разведки МОУ при содействии МИД и при поддержке Офиса Президента Украины.

Среди эвакуированных были граждане Украины, граждане других государств, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и другие, а также люди, которые сотрудничали с коалиционным контингентом.

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Ранее сообщалось, что украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.