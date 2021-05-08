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Украинская группа "Go_A" отправилась в Роттердам на "Евровидение-2021"

Группа "Go_A" Фото из открытых источников

Выступят отечественные музыканты 18 мая

Группа "Go_A", который будет представлять Украину на этом ежегодном международном песенном конкурсе "Евровидение" выехали в Роттердам, где и будут проходить соревнования. Об этом музыканты сообщили в Instagram.

"Мы отправляемся в Роттердам", - подписали сообщение артисты. 

На видео музыканты позируют с украинскими флагами и в связи с карантинными ограничениями находятся в защитных масках. 

Следовательно, украинские представители выйдут на сцену конкурса в первом полуфинале уже 18 мая. А завтра, 9 мая, у них будет репетиция на сцене Ahoy Arena, которую недавно представили организаторы конкурса.

 
 
 
 
 
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Сообщение, распространенный Go_A (@go_a_band)

Новости по теме: Группа Go_A представила новую версию песни для "Евровидения-2021"

Ранее сообщалось, что обновленные рейтинги букмекеров свидетельствуют о высоких шансах украинской группы Go_A победить в песенном конкурсе "Евровидение-2021". 

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