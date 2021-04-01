Украинки получат больше бесплатных медицинских услуг с 1 апреля: Что добавится

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Ведение беременности каждый месяц будет стоить 720 грн

В Украине с 1 апреля стартует новая Программа медицинских гарантий, приоритетным направлением которой станет охрана материнства и детства. Об этом во время брифинге сообщил глава Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.

"Женщины смогут выбирать, у кого наблюдаться во время беременности без осложнений: у семейного врача или у гинеколога в женской консультации. Украинки будут иметь право на выбор гинеколога, который будет вести беременность и выбор роддома, в котором будут рожать. Место жительства или прописки не будут иметь значения. Благотворительных взносов платить не нужно", - отметил он.

По словам Виленского, пакет "ведения беременности в амбулаторных условиях" теперь будет вынесен в отдельный. Это сделали для того, чтобы обеспечить качественную и безопасную помощь матери и ребенку. В частности, заявки на заключение с НСЗУ договора о предоставлении таких услуг подали уже более 700 медицинских учреждений.

Стало известно, что стоимость услуг на ведение беременности составят 720 гривен в месяц. Однако, для получения такого пакета медучреждение должно соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при нормальной беременности и с осложнениями. А также-предоставить перинатальный скрининг-УЗИ и биохимические маркеры.

Бесплатный пакет предусматривает:

Динамическое наблюдение беременности, которое включает контроль за состоянием беременной, необходимые обследования и консультации.

Организация и проведение диспансерного надзора (постановка на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии с группами риска).

Лабораторные и инструментальные исследования в соответствии со стандартами, в том числе – УЗИ, общеклинические и биохимические лабораторные обследования, наблюдения или лечения в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара.

Профилактику осложнений беременности и послеродового периода.

Следовательно, женщины могут самостоятельно определить с медучреждением, где будут наблюдаться во время беременности. Бесплатною является госпитализация для сохранения беременности, поскольку она входит в пакет стационарной медицинской помощи. Для плановой госпитализации требуется электронное направление от врача, который наблюдает беременную. А срочная медицинская помощь беременным оказывается без направления.

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Ранее сообщалось, что, несмотря на введение Программы медицинских гарантий-2021, украинцы смогут обращаться к ряду врачей без направления. В частности, детского гинеколога, психиатра, нарколога и других специалистов.